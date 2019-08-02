Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularına ne zaman ve nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapan ve sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler bir yandan da KYK yurt ve bursları da araştırıyor. Öğrenciler kendilerine sunulan geri ödemeli ya da geri ödemesiz desteklerden faydalanmak istiyor. Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen öğrenci adayları KYK yurt ve burs başvurusu tarihlerini arama motorlarında aratıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK yurt ve burs başvurusu nasıl yapılacak? KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvurularının geçmiş yıllarda olduğu gibi Ekim ayının ilk haftalarında alınması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuru tarihlerinin açıklanması halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerin başvurularını yapabilmeleri için E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacak.