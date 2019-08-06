YKS yerleştirme sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2019-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenen öğrenciler KYK yurt ve burs başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler haberimizde.

Bir programa yerleştirilen öğrenci adayları, kendilerine sunulan geri ödemeli ya da geri ödemesiz desteklerden faydalanmak istiyor. Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen öğrenci adayları KYK yurt ve burs başvurusu tarihlerini arama motorlarında aratıyor. Peki, KYK başvuru tarihleri 2019 açıklandı mı?

KYK BAŞVURU TARİHLERİ 2019 AÇIKLANDI MI?

KYK başvuru tarihleri 2019 henüz açıklanmadı. Ancak, KYK yurt ve burs başvurularının geçmiş yıllarda olduğu gibi Ekim ayının ilk haftalarında alınması bekleniyor. KYK yurt ve burs başvuru tarihlerinin açıklanması halinde haberimiz içerisinde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerin başvurularını yapabilmeleri için E-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.



KYK BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Şehir dışında üniversite eğitimi alacak öğrencilerin gerçekleştirildiği KYK yurt başvurularını tek tek detaylı olarak incelenip değerlendirilmesiyle beraber ''kyk.gsb.gov.tr''den duyurulacak.