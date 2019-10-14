KYK yurt sonuçları açıklandı: KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 11. yedek yurt sonuçları açıklandı. KYK yedek yurt sonuçlarının beklediği sonuçlar erişme açıldı. KYK yedek yurt sonuçları e-devlet kapısından ya da kimlik belgeleri ile giriş yapılarak sorgulanabiliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için 2. yedek yurt sonuçları açıklandı.

Aynı zaöamda 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu da alınmaya başlandı. Yedeği biten il ve ilçelere yurt başvuru ekranı ile KYK yedek yurt sonucu sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

YEDEĞİ BİTEN YURTLARA BAŞVURU

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu alınıyor. Kurum il ve ilçelerin listesini yayınladı. Yedeği Biten İl ve İlçelerin listesi için tıklayınız.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.