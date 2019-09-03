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03 Eylül 2019 Salı 10:56:36 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 10:57:53

KYK yurt kayıtları sona eriyor! KYK yurt taahhütname nasıl onaylanır?

KYK yurt taahhütname nasıl onaylanır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. KYK yurt başvurusu olumlu sonuçlanan öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini yapıyor. KYK yurt kayıt dönemi bugün sona eriyor. Öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini bugün tamamlamaları gerekiyor. Öğrenciler KYK yurt taahhütnamelerinin nasıl onaylandığını merak ediyor. KYK yurt kayıtları e-devlet sayfası üzerinden yapılıyor. KYK yurt taahhütname onaylama işlemi de yine e-devlet kapısından yapılıyor. KYK yurt taahhütname onaylama işlemleri ile ilgili bilgi haberimizde yer alıyor.

KYK yurt kayıtları bugün sona eriyor. Yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlanıyor. Bu aşamada öğrenciler KYK yurt taahhütname nasıl onaylanır? sorusunun yanıtını araştırıyor. KYK yurt kayıtlarında son gün olan bugün kayıt işlemlerinde herhangi bir hata yapmak istemeyen öğrenciler KYK yurt taahhütname onaylama işleminin yapıldığını öğrenmek istiyor. KYK yurt taahhütname onaylama süreci haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK YURT KAYDI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN.
 

KYK YURT TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Yurt kaydı için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapılır.

“Yurt Kayıt İşlemler” hizmeti sayfası açılır.

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.

KYK İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN? 

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

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