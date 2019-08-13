KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurtları ne zaman açılıyor? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? merak ediliyor. YKS sonuçlarına göre yaşadığı il dışındaki bir üniversiteye yerleşen üniversite öğrencisi adayları yurt araştırmalarına şimdiden başladı. Adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19 Ağustos'ta başlatacak. Öncelikle elektronik kayıt yapılacak. Akabinde üniversiteye giderek asıl kayıt gerçekleşecek. Peki, KYK yurtlarına kayıt nasıl yapılır? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? Öğrenci adaylarının merak ettiği detaylar haberimizde yer alıyor.

Yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyuruluyor. KYK yurtlarının ne zaman açılacağı da yine ilgili yurtlarla iletişime geçilerek öğrenilebiliyor. Bazı yurtlar yaz döneminde de açık kalıyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

KYK yurt başvuruları E-Devlet üzerinden alınıyor. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumun internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YURT İÇİN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.