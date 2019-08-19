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19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:14:15 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15:17

KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019!

KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu kılavuzu 2019 arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. KYK yurt başvuru dönemi bugün itibari ile başladı. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Profil bilgileri yurt başvurusunda azami önem arz ediyor. Dolayısı ile bilgilerin güncel olması gerekiyor. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşuyor. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylara ve KYK yurt başvuru kılavuzuna haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve KYK yurt başvurusu kılavuzu 2019 arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. KYK yurt başvuru dönemi bugün itibari ile başladı. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Profil bilgileri yurt başvurusunda azami önem arz ediyor. Dolayısı ile bilgilerin güncel olması gerekiyor. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşuyor. KYK yurt başvuruları ile ilgili detaylara ve KYK yurt başvuru kılavuzu haberimizde yer alıyor.

KYK YURT BAŞVURU KILAVUZU 2019
 

KYK YURT BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

Başvuru Alanı iki seçenekten oluşmaktadır: ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapmanız gerekmektedir. 

aşvuru Alanını ÖSYM olarak işaretlediyseniz başvuru türü sadece ön lisans ve lisans olarak; Başvuru Alanını ARASINIF olarak işaretlediyseniz başvuru türü “ön lisans ve lisans ” şeklinde sıralı olarak görülecektir. Size ait olan öğrenim türünü seçiniz ve işleme devam ediniz. 

“Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçiniz.

Başvuru yaptığınız bölümünüzün bulunduğu il/ilçe bilgilendirme metnini dikkatli inceleyiniz ve doğruluğundan emin olduktan sonra “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz.

Güncel iletişim bilgilerinizi kontrol ederek iletişim bilgilerinizde değişiklik var ise “Profilim ” kısmından bilgilerinizi güncelleyerek işleme devam ediniz.

Açılan ön izleme sayfasını dikkatlice inceleyiniz. Bilgilerinizi doğru olarak girdiğinizden eminseniz “Başvur” kutucuğuna tıklayarak başvurunuzu onaylayınız.

“Başvurunuz başarıyla alınmıştır.” Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru süresinin sonuna kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Yurt Başvuru Sonuçlarını www.kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. Onaylamış olduğunuz başvurunuzu isteğiniz doğrultusunda “Yazdır” butonu ile yazdırabilirsiniz.

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