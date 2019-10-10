KYK yurt başvuru sonucu sorgulama: KYK yedek yurt sonuçları açıklandı!
KYK yurt başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır? merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler devam ediyor. KYK 10. yedek yurt sonuçları bugün erişime açıldı. Yedek yurt sonuçlarını bekleyen öğrenciler, KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranından sonuçları görüntüleyebiliyor. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediliyor. KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor..
KYK 10. yedek yurt sonuçları açıklandı. Sonuçları görüntülemek ve KYK yurduna kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını görmek isteyen öğrenciler "KYK yurt başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına başlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuruları açıklandıktan sonra yedek yerleştirmeler devam ediyor.
Yurtlara öğrenci kabul edilirken öncelikle asil listede olan kişilerin kayıtlarını tamamlaması beklenildi ve asil listede olduğu halde yurda kaydını yaptırmayan kişiler yerine yedek listede yer alan öğrenciler kabul edilmeye başlandı.KYK 10. yedek yurt sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.
KYK YUER BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
KYK YEDEK YURT SONUCU NASIL SORGULANIR?
KYK yedek yurt sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Sorgulama için e-devlet kapısından veya kimlik bilgileri ile giriş yapılabiliyor.
YEDEĞİ BİTEN YURTLARA BAŞVURU
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı yedeği biten il ve ilçelere yurt başvurusu alınıyor. Kurum il ve ilçelerin listesini yayınladı.
KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.
Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.
Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.
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