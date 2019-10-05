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05 Ekim 2019 Cumartesi 17:25:15 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:27:50

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK ek tercih yurt sonuç sayfası

KYK ek tercih yurt sonuç sayfası, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. YKS ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını sorgulamak öğrenmek istiyor. KYK yedek yerleştirmeleri her Pazartesi ve Perşembe günü yapılmaya devam ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına karşın henüz bir KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler her hafta yedek sonuçlarını sorguluyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 8. yedek yurt sonuçları ile KYK ek tercih yurt sonuçları açıklandı. KYK ek tercih yurt sonuç sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

YKS ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını sorgulamak öğrenmek istiyor. KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. KYK ek tercih yurt sonuç sayfası üzerinden sonuçlar görüntülenebiliyor. KYK yedek yerleştirmeleri her Pazartesi ve Perşembe günü yapılmaya devam ediliyor. 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 8. yedek yurt sonuçları ile KYK ek tercih yurt sonuçları açıklandı. KYK ek tercih yurt sonuç sayfası haberimizde yer alıyor.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt başvuru Başvurular 30 Eylül'de sona erdi.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı Ek kontenjanla ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler ile 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına ilk defa yerleştirilen öğrenciler, Lisansüstü öğrencileri (Arasınıf dahil), Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan ve lisans tamamlama öğrencileri için yurt sonuçları açıklandı.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

İLK KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. 

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

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