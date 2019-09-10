KYK 2. yedek sonuçları sorgulama sayfası 2019!

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KYK YEDEK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İlk yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de yapıldı. İkinci yedek yerleştirme bugün yapıldı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 12 Eylül'de yaılacak. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

KYK ilk üç yedek yerleştirme sonuçları e-devletten sorgulanabilecek.



YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.