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05 Eylül 2019 Perşembe 11:16:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:16:13

KYK yedek sonuçları belli oldu! İşte KYK yedek sonucu, KYK 1. yedek yurt sonuçları için tıklayın

KYK yedek sonuçları belli oldu. KYK yurt kayıt dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öğrenciler e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak yurt kayıt işlemlerini tamamladılar. KYK yedek listesinde olan öğrenciler yedek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklandı. KYK 1. yedek yerleştirme bugün yapıldı.2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları açıklandı. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-devlet kapısı ile giriş yapılarak ya da kimlik bilgileri ile giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilecek. KYK 1. yedek yurt sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK yedek sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı yedek yurt listesinde olan öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. KYK yurt kayıt dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Öğrenciler e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresi üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler. Yedek yerleştirmeleri bekleyen öğrenciler için KYK ilk üç yedek yerleştirme tarihleri açıklamıştı. Buna göre, KYK 1. yedek yerleştirme bugün yapıldı. KYK yedek sonuçları da bugün açıklandı.

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları erişime açıldı. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-devlet kapısı ile giriş yapılarak ya da kimlik bilgileri ile giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilecek. KYK 1. yedek yurt sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.
 

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIYOR

İlk yedek yerleştirme bugün yapıldı. İkinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun olduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor. Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor. Öğrencilerin kaydoldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre yurtta barınmaya başlaması gerekiyor. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

KYK yurt sonuçları kapsamında ilk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde demeyen öğrenciler, yedek yurt sonuçları için bekleyişe geçecek.

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