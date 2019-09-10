KYK yurtlarında kaç gün izin veriliyor? KYK izin süresi 2019 ne kadar? sorularının yanıtı KYK yurtlarına kayıt yaptıran öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler KYK yurtlarında kaç gün ve hangi durumlarda izin kullanabildiklerini merak ediyor. KYK izin süreleri ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi KYK yurt kayıtları yapıldı. KYK yedek yerleştirmeleri ise devam ediyor. KYK 3. yedek yerleştirmeleri bekleniyor. KYK 3. yedek yerleştirme sonuçları 12 Eylül'de açıklanıyor.



KYK İZİN SÜRESİ NE KADAR?



Kurum Yurtlarında barınan öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.



Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için “özel izin”li sayılacak ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.

KYK YURT İLİŞİĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

1-Yurda girmek için aranılan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,

2-Yurt kurallarına uymayıp, süresiz uzaklaştırma cezası alanların,

3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,

4-Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma cezası alanların yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişkileri kesilir. 5-Dönüşlerinde ise yurtta barınmak için yeniden müracaat etmeleri gerekir.