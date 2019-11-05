KYK burs zammı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika KYK burs ve öğretim kredilerine zam açıklaması geldi. Bu haberin üzerine KYK burs tutarları ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Öğrenciler "KYK burs zammı ne kadar? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. KYK burs zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer alıyor.

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Öğrenim kredisi müjdesini Başkan Erdoğan açıkladı! Bu yenilenen KYK burslarına göre; yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL oluyor. Yeni zamlar Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019 KYK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira olarak belirlenmişti. Bu sene herhangi bir zam olacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.