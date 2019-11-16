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16 Kasım 2019 Cumartesi 11:55:00 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 12:17:42

Son dakika.. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! KYK burs sonucu sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı günlerdir öğrenciler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyordu. Özellikle şehir dışında ve ailesinden uzakta okuyan öğrenciler tarafından heyecanla beklenen KYK burs ve kredi sonuçları erişime açıldı. KYK burs ve kredisine başvuran adaylar, sonuçlarını KYK'nın web sitesinden görüntüleyebiliyor. KYK burs kredi sonucu ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor. İşte KYK burs kredi sonuç ekranı.. KYK burs kredi sonucu tıkla öğren

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı günlerdir öğrenciler tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alıyordu. Heyecanla beklenen KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredisine başvuran adaylar, sonuçlarını KYK'nın web sitesinden görüntüleyebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUCU ÖĞRENME EKRANI

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Burs/kredi başvurularının sonuçlarını merakla bekleyen öğrencilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.  AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burs/krediye ocak ayından geçerli olmak üzere zam yapıldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’de burs/kredi miktarının 500 liradan 550 liraya çıkacağını belirtti. Burs/kredi miktarı lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1.100 lira, doktora öğrencilerine ise 1.650 lira olarak ödenecek..

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

 

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