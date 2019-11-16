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KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

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16 Kasım 2019 Cumartesi 15:02:32 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:04:41

KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır?

Günlerdir heyecanla beklenen KYK burs sonuçları bugün açıklandı. KYK burs başvurunda bulunan üniversite öğrencileri sonuçlarını bugün öğrenmeye başladı. KYK'nın sitesine yaşanan yoğunluk nedeni ile bazı öğrenciler sonucunu öğrenmiş bir durumda taahhütname işlemlerini yapmak istiyor, bazı öğrenciler ise sonucunu görüntülemek için siteye giriş yapıyor. Sonucunu öğrenen ve burs ya da kredi alan öğrenciler taahhütname işlemini nasıl yapacağını öğrenmek istiyor. KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor...

KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Günlerdir heyecanla beklenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor. KYK burs başvurunda bulunan üniversite öğrencileri sonuçlarını bugün öğrenmeye başladı. KYK sonucunu öğrenen öğrenciler KYK burs ve kredi taahhütname işlemlerini yapmak istiyo. KYK burs taahhütname onayı nedir? KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI
 

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

BURS VE KREDİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarları

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. 

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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