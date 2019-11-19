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19 Kasım 2019 Salı 10:17:18 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 10:18:46

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onaylama e-devlet sayfası

KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? KYK burs taahhütname onaylama e-devlet sayfası, arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 16 Kasım günü KYK'nın web sayfası üzerinden açıklandı. Öğrenciler burs mu kredi mi almaya hak kazandıklarını görüntüleyebildi. Sonucundan memnun kalan ve kendisine çıkan desteği kabul eden öğrencilerin KYK burs taahhütname onaylama işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor. KYK burs taahhütname onaylama işlemi için verilen süre bu gece sona eriyor. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylayabilecek. KYK burs taahhütname onaylama e-devlet sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor..

KYK burs taahhütname onaylama işlemi, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Günlerdir heyecanla beklenen 2019-2020 eğitim öğretim yılı KYK burs/kredi başvuru sonuçları 16 Kasım Cumartesi günü öğrencilerin erişimine açıldı. KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin, taahhütnameleri süresi içerisinde mutlaka onaylaması gerekiyor. KYK burs ve kredi taahhütname işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. KYK burs taahhütname onaylama e-devlet sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI E-DEVLET SAYFASI
 

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Aralık. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT’lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden “e-Devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütname onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 31 Aralık tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Burs/kredi miktarları

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. 

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

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