KYK burs sonuçları son dakika haberleri: KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları açıklandı mı? merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 6 Kasım akşamı KYK'nın burs sonuçlarını açıkladığını düşünen öğrenciler adeta KYK'nın web sayfasına akın etti. Ancak KYK burs sonuçları son dakika haberlerine göre sonuçlar belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yaptı. KYK burs sonuçları ile ilgili son gelişmeler şu şekilde..

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Twitter hesabı üzerinden "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 15-21 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvuruları için değerlendirme süreci devam etmektedir. Sürecin ardından sonuçlar http://yurtkur.gsb.gov.tr resmi sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır." şeklinde açıklamada bulundu.

KYK BURS ZAMMI NE KADAR?

Öğrenim kredisi müjdesini Başkan Erdoğan açıkladı. Bu yenilenen KYK burslarına göre; yeni KYK öğrenim kredisi fiyatları lisansta 550 TL, yüksek lisansta 1100 TL, doktorada da 1650 TL oluyor. Yeni zamlar Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında

İkiyle bitenler ayın yedisinde

Dörtle bitenler ayın sekizinde

Altıyla bitenler ayın dokuzunda

Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.