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21 Ekim 2019 Pazartesi 09:42:08 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 09:43:43

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK başvuru süresi bugün sona eriyor. Henüz başvurularını yapmamış adayların bugünün sonuna kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KYK burs başvuruları e-devlet üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılabiliyor. KYK burs başvurusunu yapan öğrenciler ise sonuçların açıklanmasını ve bursların yatacağı günü bekliyor. KYK burs sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Öğrencilerin faydalanmak istediği KYK burs başvurularında süre bugün sona eriyor. KYK burs başvuru ekranı 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’dan sonra kapanacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs başvurusu yapabiliyor. KYK başvurularını tamamlayan öğrenciler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursları ne zaman yatacak? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlet hizmetinden faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekiyor. e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı ve Banka bilgileri ile giriş yapılabiliyor. Giriş yapıldıktan sonra başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi halinde başvuru yapılabiliyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis ediliyor.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. 

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. KYK burs başvuruları 21 Ekim'e kadar devam edecek. KYK burs başvuru ekranı 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’dan sonra kapanacak. Öğrenciler bu tarihler arasında başvurularını yapabilecek. Gelen başvuruların değerlendirilmesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları açıklanacak. KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.

KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

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