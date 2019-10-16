KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman son? İşte KYK burs başvuru ekranı

KYK burs başvurusu nereden yapılır? KYK burs başvuruları ne zaman son? merak ediliyor. 2019–2020 Öğretim Yılı Üniversite Öğrencileri Burs/Öğrenim Kredisi Başvuruları alınmaya başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusu yapabilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

KYK burs başvurusu 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek .

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, KYK tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ KONTROL EDİLMELİ

Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖNCELİK BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM EDİLMELİ

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor.

Başvuru esnasında öncelik durumunu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) olarak beyan eden öğrencilerin durumlarına ilişkin belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 31 Ekim’e kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin durumları ise Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

%40 VE ÜZERİNDE ENGELLİ ÖĞRENCİLER

Bu yıl hayata geçirilen bir uygulamayla artık %40 ve üzerinde engelli olan öğrencilerin de belge göndermesi gerekmiyor. Ancak bu öğrencilerin engel durumları Sağlık Bakanlığı sisteminden kontrol edileceği için bilgileri sistemde yer almayan öğrencilerin ilgili hastaneyle görüşerek durumlarını Ulusal Engelliler Veri Bankası'na kaydettirmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili KYK’nın Kurumsal İletişim Merkezi 444 1961 ya da resmi Twitter destek hesabı KYK_DESTEK, haftanın yedi günü 24 saat hizmet veriyor.