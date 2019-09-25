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25 Eylül 2019 Çarşamba 10:23:05 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:25:20

KYK burs başvurusu ne zaman yapılır? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

KYK burs başvurusu ne zaman yapılır? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı öğrenciler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Üniversitelerde eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler, KYK yurtlarına yerleştiler. Öğrenciler şimdi KYK burs başvurularını araştırıyor. Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. KYK burs başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar..

KYK burs başvuruları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Öğrenciler, KYK burs başvurusu ne zaman yapılır? KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. KYK yurt sonuçlarına göre, yurtlarına yerleşen öğrenciler, burs başvurularını bekliyor. KYK her yıl, öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs veriyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek yapılıyor.

Üniversite eğitimi alacak öğrencilere burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

KYK BURS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvuru tarihi belli olmadı. 2019 – 2020 akademik yılında KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlayacak. Ancak başvuruların Ekim 'in kaçında başlayacağı açıklanmadı. KYK burs başvuruları ile ilgili tarih açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak. 

KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET SAYFASI
 

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Başvurular e-devlet kapısından da yapılabiliyor.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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