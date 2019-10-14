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14 Ekim 2019 Pazartesi 11:20:15 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:21:43

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2019 - 2020 eğitim öğretim döneminde KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru dönemini bekliyor. Başvuruları kaçırmak istemeyen üniversite öğrencileri her gün arama motorlarında KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. Öğrenciler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denilmişti. KYK burs başvurusu ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK burs başvurusu yoğun ilgi görüyor. Devletin öğrencilere sağladığı imkanlardan faydalanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvurularına başvurmak istiyor. KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvuruları başladı mı? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru dönemini kaçırmak istemiyor. KYK burs başvurusu ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor. 

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." ifadeleri yer almıştı. KYK burs başvuruları geçtiğimiz sene 15 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Bu yıl başvuruların en geç 20 Ekim tarihinde başlayacağı öngörülüyor.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

BURSTAN YARARLANABİLECEK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri, 
Lisans öğrencileri, 
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, 
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, 
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler, 
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, 
Yabancı uyruklu öğrenciler, 
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri, 
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, 
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, 
Açık öğretim ve uzaktan  eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, 
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, 
burstan yararlanamazlar.

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