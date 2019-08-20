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20 Ağustos 2019 Salı 11:19:06 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 11:21:27

KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci tarafından güncel olarak araştırılıyor. Devletin öğrencilere sağladığı olanaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Arama motorlarında KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili aramalar yapılıyor. KYK yurt başvuruları dün itibari ile başladı. Yurt başvuruları 26 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar

KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci devletin öğrencilere sağladığı olanaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. KYK yurt ve burs başvuruları hakkında aramalar her geçen gün yoğınlaşıyor. Yeni eğitim ve öğretim döneminin yaklaşması ile KYK yurt başvuruları dün itibari ile başladı. Yurt başvuruları 26 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki, KYK burs başvurusu 2019 ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Yurt başvurularının başlamasının ardından gözler burs ve kredi başvurularına çevrildi. Üniversite kazanan ve hali hazırda yükseköğretime devam eden ancak burs ve kredi almayan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında araştırma yapıyor. 

KYK her yıl, öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs veriyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek yapılıyor.

Üniversite eğitimi alacak öğrencilere burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 – 2020 akademik yılında KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlayacak. Ancak başvuruların Ekim 'in kaçında başlayacağı açıklanmadı. KYK burs başvuruları ile ilgili tarih açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak. 

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 KYK burs ve kredi başvuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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