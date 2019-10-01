KYK burs ve kredi başvuruları yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile öğrenciler, KYK burslarından da faydalanmak istiyor. KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? soruları arama motorların da yoğun olarak araştırılıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek yapılıyor. Üniversite eğitimi alacak öğrencilere burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuru dönemi henüz başlamadı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." ifadeleir yer aldı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Başvurular e-devlet kapısından da yapılabiliyor.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.