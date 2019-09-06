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06 Eylül 2019 Cuma 11:52:34 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 11:54:55

KYK burs başvuruları 2019 başladı mı? KYK burs başvurusu e-devlet sayfası

KYK burs başvuruları 2019 başladı mı? sorusunun yanıtı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. KYK burs başvurusu e-devlet sayfası aramaları yoğunlaşıyor. KYK yurt başvurularını tamamlayan adaylardan bazıları kayıt işlemlerini gerçekleştirdi, yedek listesinde olan öğrenciler ise KYK yedek sonuçların kendisine çıkmasını bekliyor. KYK yedek yurt yerleştirmeleri sene boyunca yapılıyor. KYK bursundan da faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvurularının ne zaman, nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. KYK burs başvuruları 2019 başladı mı? sorusunun yanıtı ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

KYK burs başvuruları yoğun ilgi görüyor. Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşması ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler devletin sağladığı imkanlardan faydalanmak istiyor. KYK yurt başvuru ve kayıtlarını yapan öğrenciler burs da almak istiyor. Bazı öğrenciler ise yalnız KYK bursundan faydalanmak istiyor. KYK burs başvuruları 2019 başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KYK burs başvuruları ile ilgili merak edilen detaylar aşağıda yer alıyor.

KYK her yıl, öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs veriyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek yapılıyor.

Üniversite eğitimi alacak öğrencilere burs ve kredi desteği bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz dönem lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

KYK BURS BAŞVURULARI 2019 BAŞLADI MI?

KYK burs başvuru dönemi henüz başlamadı. 2019 – 2020 akademik yılında KYK burs ve kredi başvuruları Ekim ayında başlayacak. Ancak başvuruların Ekim 'in kaçında başlayacağı açıklanmadı. KYK burs başvuruları ile ilgili tarih açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak. 

KYK BURS BAŞVURUSU E-DEVLET SAYFASI
 

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Başvurular e-devlet kapısından da yapılabiliyor.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

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