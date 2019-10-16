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16 Ekim 2019 Çarşamba 11:39:41 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:41:54

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatar? KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı merak ediliyor. KYK burs başvuru ekranı dün erişime açıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 2019 2020 KYK burs başvuruları başladı. KYK burs başvuruları e-devlet sayfasından yapılabiliyor. KYK burs başvurusunu yapan öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs başvuruları başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf (ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora) öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs başvurusu yapabiliyor. Dün akşam başlayan KYK burs başvuruları 21 Ekim'e kadar devam ediyor. KYK burs başvuruları e-devlet sayfasından yapılabiliyor.KYK burs başvurusunu yapan öğrenciler gözlerini sonuçlara çevirdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.  KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatar? sorusunun yanıtı ev KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA


KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. KYK burs başvuruları 21 Ekim'e kadar devam edecek. KYK burs başvuru ekranı 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’dan sonra kapanacak. Öğrenciler bu tarihler arasında başvurularını yapabilecek. Gelen başvuruların değerlendirilmesinin ardından KYK burs başvuru sonuçları açıklanacak. KYK burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

KYK bursları öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmiş olan tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılır. Aşağıdaki tabloya bakarak T.C. kimlik numaranıza göre KYK burs ödemesinin hangi tarihte hesabınıza geçeceği hakkında bilgi sahibi olabilir.

T.C. kimlik numarası sıfır ile bitenler ayın altısında
İkiyle bitenler ayın yedisinde
Dörtle bitenler ayın sekizinde
Altıyla bitenler ayın dokuzunda
Sekizle bitenler ayında onunda burslarını tahsil edebilirler.


KYK BURSU SAAT KAÇTA YATAR?

KYK' burslarının hesaba geçiş saati aydan ayda değişkenlik gösterebiliyor. Bursların yatırıldığı saat ile alakalı net bir saat vermek mümkün olmasa da geçmişe bakarak burs ücretlerinin genellikle 00:00 ila 03:00 arasında yatırılıyor.

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