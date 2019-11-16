KYK burs sonuçlarında yoğunluk yaşanıyor. Bugün öğle saatlerinde KYK burs sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. KYK resmi sayfasından sonuç sayfasını öğrencilerin erişimine açtı. Kimlik bilgileri ya da e-devlet şifresi ile giriş yapabilenler sonucunu gördü. "KYK sonuç: Burs alabilirsiniz." cümlesini görenler bunun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.KYK burs alabilirsiniz ne demek? Burs alabilirsiniz ne demek? sorularının yanıtı ve KYK bursu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

KYK SONUÇ: BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK burs başvuru sonuçlarında "Burs alabilirsiniz." cümlesini görenler bunun ne anlama geldiğini öğrenmek ve teyit etmek istiyor. Eğer sonucunuzda "Burs alabilirsiniz" yazıyorsa, burs başvurunuzun onaylandığı ve size karşılıksız burs desteği yapılacağı anlamına geliyor.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.