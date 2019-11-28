KYK borçları siliniyor mu? Bakan Berat Albayrak'tan KYK borçları açıklaması

Yüksek öğrenim gören öğrencilerden KYK kredisi kullanan milyonlarca öğrenci KYK borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. KYK borçları siliniyor mu? sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün Bakan Berat Albayrak KYK borçları açıklamasında bulundu. Öğrenciler Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamasının üzerine ‘KYK borçları siliniyor mu?’ sorusunu yoğunlaştırdı. İşte Berat Albayrak’ın yaptığı açıklama..

BAKAN ALBAYRAK KYK BORÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yönelik borçlarla ilgili olarak adım atılacağı mesajını verdi. Albayrak, “Üniversite öğrencilerinin kredi borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz” dedi.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIR?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

KYK BORÇLARI NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLAR?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.