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23 Ağustos 2019 Cuma 13:59:44 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:01:32

KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?

KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşen öğrenciler okul kayıt işlemlerini bugün tamamlıyor. Okul kaydını yapan öğrenci adayları kalacakları yerleri ayarlamaya çalışıyor. Öğrenciler bu doğrultuda KYK yurt başvuruları hakkında arama motorlarında araştırmalar yapıyor. 19 Ağustos’ta başlayan başvuruların ne zamana kadar devam edileceği merak ediliyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte KYK başvuruları ile ilgili detaylar..

KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek? merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversite programına yerleşen öğrenciler okul kayıt işlemlerini bugün tamamlıyor. Okul kaydını yapan öğrenci adayları kalacakları yerleri ayarlamaya çalışıyor. Öğrenciler bu doğrultuda KYK yurt başvuruları hakkında arama motorlarında araştırmalar yapıyor. 19 Ağustos’ta başlayan başvuruların ne zamana kadar devam edileceği merak ediliyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

KYK yurt başvurularının başladığı 19 Ağustos'ta ilan edildi. KYK yurt başvurusu yapma sayfası erişime açıldı.

KYK YURT BAŞVURU KILAVUZU 2019
 
KYK YURT BAŞVURU SAYFASI 2019
 

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru sürecinde profil bilgileri azami önem arz ediyor. Dolayısı ile bilgilerin güncel olması gerekiyor. Başvuru Alanı iki seçenekten oluşuyor. ÖSYM ve ARASINIF. 2019-YKS ile Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıt Yaptırdıysanız ÖSYM; 30 Haziran 2019 ve öncesinde bir Örgün Yüksek Öğrenim Programına Kayıtlı iseniz (Yurtiçi/Yurtdışı Değişim Programı Öğrencileri dahil, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri hariç) ARASINIF öğrencisi olarak başvuru yapılması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

19 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları 26 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı sona erecek.

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair bir açıklama yapılmadı. Buna karşın öğrencilerin başvurularının tamamlanmasının ardından en geç 2 hafta içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor. 

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

Hükümet, devlet yurtlarının aylık ücretine yüzde 20 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı. Yeni ücret tarifesine göre, en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı. 2019-2020 yılında 6 veya 8 kişilik odalarda kalacak en düşük yurt ücretlerine yapılan zam oranı yüzde 19’un üzerine çıktı. 

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan güvence bedeli de en düşük yurt modelinde 224 liradan 273 liraya çıkarıldı. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira olarak belirlendi.

Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yurt modelindeki yatak ücreti de zamlı tarifede 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya yükseltildi. Kıbrıs’taki devlet yurtları için ise zam yüzde 30’un üzerine çıkartılarak 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi. (AA)

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