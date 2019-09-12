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12 Eylül 2019 Perşembe 10:10:05 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:11:59

KYK 3. yedek yurt sonuçları açıklandı! KYK 3. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği KYK 3. yedek yurt sonuçları belli oldu. KYK 3. yedek yurt sonuçları KYK'nın web sayfasından duyuruldu. KYK yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de başlamıştı. KYK yedek yerleştirmelerinin ilki bu tarihte, 2. yedek yerleştirmeleri ise 9 Eylül'de açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen ve bir devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler bu kez KYK 3. yedek yerleştirme sonuçlarını bekledi. KYK 3. yedek yurt sonuçları bugün erişime açıldı. KYK 3. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK 3. yedek yurt sonuçları sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır? merak ediliyor. KYK 3. yedek yurt sonuçları bugün erişime açıldı. KYK 3. yedek sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar KYK'nın web sitesine giriş yaparak yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. KYK ilk yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de gerçekleşti. İkinci yedek yerleştirme sonuçları ise 9 Eylül'de erişime açılmıştı. 3. yedek yerleştirmelerinden sonra yine yerleşemeyen adaylar için yedek işlemleri her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.  Aşağıdaki linkten e-Devlet kapısı ile ya da kimlik bilgileri ile KYK 3. yedek sonuçları görüntülenebiliyor.

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
 


İLK KAYIT ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

İlk kayıt ücretleri Ziraat Bankası üzerinden ödenecek. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. 

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler. 


KYK YURT TAAHHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Yurt kaydı için öncelikle e-Devlet Kapısına giriş yapılır.

“Yurt Kayıt İşlemler” hizmeti sayfası açılır.

1) Kayıt Bilgilendirme

Hizmete ilk girdiğinizde eğer kayıt yapabiliyor durumda iseniz bu kayıt formunu görüntüleyeceksiniz. Öğrenci Bilgileri ve Yurt Bilgilerinizi
kontrol ederek Taahhütnameyi okuyup onayladığınızda “Kayıt Yap” düğmesine basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Bilgilerinizde eksiklik veya yanlışlık varsa işleme devam etmeyiniz.

2) İşlem Sonucu

Eğer kaydınız başarıyla tamamlanmışsa aşağıdaki ekranı görüntüleyeceksiniz. Artık işleminiz tamamlanmış demektir. Şimdi tarayıcınızı kapatabilir, farklı hizmetlerden faydalanabilir veya farklı web sitelerine gidebilirsiniz.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

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