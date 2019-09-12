KYK 3. yedek sonuçları belli oldu!

2019 KYK 3. yedek sonuçları merakla bekleniyor. KYK 3. yedek sonuçları açıklandı mı? KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfasına nasıl giriş yapılır? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK yedek sonuçlarını bekleyen öğrencilerin 2. yedek yerleştirmeleri 9 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçlarını görüntüleyen ve bir devlet yurduna yerleşemeyen öğrenciler bu kez KYK 3. yedek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KYK yedek yerleştirmeleri, KYK tarafından duyurulan tarihlerde yapılıyor. Yurt sonuçları KYK'nın web adresi üzerinden açıklanıyor. KYK 3. yedek sonuçları kyk.gov.tr sayfasına haberimizden erişim sağlanabiliyor.

KYK 3. YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI

KYK üçüncü yedek yerleştirmeleri bugün yapıldı. KYK ilk yedek yerleştirmeleri 5 Eylül'de gerçekleşti. İkinci yedek yerleştirme sonuçları ise 9 Eylül'de erişime açılmıştı. 3. yedek yerleştirmelerinden sonra yedek işlemleri her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak. KYK 3. yedek sonuçlarına aşağıdaki linkten erişim sağlanabiliyor.