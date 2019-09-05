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05 Eylül 2019 Perşembe 11:29:40 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:31:13

KYK 2. yedek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? KYK yedek sonuç ekranı

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 1. yedek yurt sonuçları bugün açıklandı. Öğrenciler e-devlet kapısından ya da kimlik bilgileri ile giriş yaparak KYK yedek sonucunu öğrendi. KYK 1. yedek sonuçlarının ardından yine yurt çıkmayan öğrenciler, 2. yedek yerleştirmeleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. KYK 2. yedek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? KYK 2. yedek yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı ve KYK yedek sonuç ekranı haberimizde yer alıyor.

KYK 2. yedek yerleştirmeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. KYK 1. yedek yerleştirmeleri bugün yapıldı. KYK yedek sonuçlar bugün erişime açıldı. Öğrenci adayları KYK'nın sonuç sayfasından e-devlet kapısı veya kimlik bilgileri ile giriş yaparak sonucu öğrendi. KYK yedek sonucuna göre bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK 2. yedek yerleştirmelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. KYK 2. yedek yerleştirmelerinin ne zaman yapılacağı ve KYK yedek sonuçlarının nereden öğrenileceği haberimizde yer alıyor.

KYK YEDEK SONUÇ EKRANI

KYK 2. YEDEK YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt yedek yerleştirmelerinin ilki bugün yapıldı. Şimdi gözler ikinci yedek yerleştirmenin yapılacağı tarihe çevrildi. KYK 2. yedek yerleştirmeleri 9 Eylül'de yapılacak. KYK 3. yedek yerleştirmeleri ise 12 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.

Ek kontenjan ya da özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programları, lisans tamamlama, lisansüstü öğrenciler ve ülkemize kendi imkânlarıyla gelen uluslararası öğrenciler için yurt başvuruları ilerleyen günlerde alınacak.

İLK KAYIT ÜCRETLERİ NEREYE ÖDENECEK?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor. 

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 200 TL ile 340 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 400 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden “Yurt Taahhütname Onayı” yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 3 Eylül saat 22.45’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden yurt taahhütname onayı yapabilecekler. 

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