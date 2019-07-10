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10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27:01 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30:40

KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri

KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri nasıl yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. KPSS tercih dönemi başladı. 9 Temmuz 2019 tarihinde başlayan KPSS tercih dönemi 18 Temmuz 2019'da son bulacak. Adayların tercihlerinin geçerli olabilmesi için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş olmaları gerekiyor. Adaylar tarafından heyecanla beklenen 2019 1 KPSS tercih kılavuzu da erişime açıldı. KPSS tercihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

KPSS tercih parası hangi bankaya yatıyor? KPSS 2019 tercih işlemleri nasıl gerçekleştirilir? sorularının yanıtları büyük bir heyecanla araştırılıyor. 2019 1 KPSS tercih kılavuzu dün yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile memur adayları KPSS’de aldıkları puan üzerinden devlet memurluğu kadrosu için tercihlerini gerçekleştirebilecekler. KPSS adayları, KPSS tercihlerini 09-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Temmuz 2019 saat 23.59’a kadar yapabilecekler. KPSS tercihleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KPSS NİTELİK KODU ANLAMLARI 

KPSS TERCİH PARASI HANGİ BANKAYA YATIYOR? 
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS 2019 TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının, Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır. 

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

 

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?
KPSS yerleştirme sonuç tarihi tercihler bittikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek. Henüz net tarih belli değil. KPSS yerleştirme sonuçlarını adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.

 

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