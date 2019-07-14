  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım Hint keneviri yetiştiren şüpheli Şeker hastasıyım
KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi KPSS puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2019 değerlendirmesi
Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor Turiste kiraladığı çadır geçim kaynağı oldu... Şimdi taleplere yetişemiyor
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu '12 Punto TRT Senaryo Günleri' ödülleri sahiplerini buldu
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un tepki çeken paylaşımına gazeteci Nedim Şener'ten müthiş yanıt
KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay Ahmet Ağaoğlu: 15 Temmuz tüm ulusun kaderini değiştiren tarihi bir olay
İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor İstanbul’un yanı başındaki saklı cennet Serindere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak? 15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak?
Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi Adalet Bakanlığı bugüne kadar 94 ülkeden 570 FETÖ'cünün iadesini istedi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımlarına rağmen dış borcu azalttık
Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı Hain darbeciler tarafından motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... O anın yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı FETÖ’nün hain darbe girişimini anlatan 5 kitap: İşte Kopernik Kitap’ın 15 Temmuz kitaplığı
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Fıstık ihracatında engelleri aştık
Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı Edirne sınır hattında 3 yılda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 557 FETÖ'cü yakalandı
15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı İçişleri Bakanlığı: 81 ilde aranan 1030  kişi yakalandı
Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü Denizli'de seyir halindeki otomobilin üzerine 5’inci kattan atılan koltuk düştü
Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi Troya efsanesi 12 kilometrelik kumaşla süslendi
KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak? KPSS 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl duyurulacak?
Faizler düştü! Konut kredileri maliyeti yüzde 0,61'e kadar düşecek Faizler düştü! Konut kredileri maliyeti yüzde 0,61'e kadar düşecek
Tekirdağ'da mahalleyi böcekler bastı, köylüler yardım istedi Tekirdağ'da mahalleyi böcekler bastı, köylüler yardım istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 11:55:19 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:57:25

KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları sizlerle

KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? KPSS 2019 sınav yorumları tüm KPSS adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binlerce aday bugün KPSS için ter döküyor. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün çoklu oturumlar halinde gerçekleştiriliyor. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 adayın katılacağı açıklandı. Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15’te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45’te başlayacak ve adayların 14.30’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek. KPSS soruları hakkında internet araştırmaları şimdiden yapılmaya başlandı. İşte KPSS'ye dair tüm detaylar...

KPSS soruları zor muydu kolay mıydı? sorusu gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. KPSS 2019 sınav yorumları da merak edilmeye başlandı. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için tüm adaylar bugün ter dökecek. Çoklu oturumlar halinde gerçekleştilen KPSS heyecanı bugün sona erecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. KPSS'ye dair tüm merak edilenleri sizler için araştırdık... 

KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI? 
KPSS 2019 sınav yorumları haberimizin içerisine eklenecektir.

SONUÇLAR 29 AĞUSTOS'TA
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos'ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
 Sınava, atandığı salonda girmesi,
Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması  ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. 

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. 

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.

Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem yapılır. 

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. 

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır

15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
Faizler düştü! Binlerce TL cepte kalacak
Bu yöntem Mehmet dedeyi 20 yıldır yanıltmadı: Gösterdiği yerden su çıkıyor
Adnan Oktar örgütünden 17-25 Aralık kumpası çıktı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı
CHP'li Mansur Yavaş kıyıma başladı bile!
Son dakika... S-400'leri taşıyan yedinci uçak da Mürted Hava Meydanı’na indi
21 günde vücudunuzu temizleyin
Frigya'da ilk sıcak hava balonu havalandı
Kandil'e kadar durmak yok
S-400 sevkıyatı dünya basınında büyük yankı uyandırdı... Türkiye baskılara meydan okudu!
Cahil kavgası
Görülmemiş inat! Babadan kalma evi testereyle ikiye böldüler
Ersun Yanal raporu sundu: Kadroda düşünmüyorum, satın gitsin
Hamile teröriste infaz! Elebaşı Bayık tecavüz etmiş
Cimbom, Fener'in el sıkıştığı yıldız ile anlaştı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ