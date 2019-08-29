KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sonuçların bir an önce açıklanmasını isteyen adaylar sosyal medya hesaplarından sesini ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e duyurdu. Başkan Aygün, KPSS sonuçlarının daha önce belirtilen tarihte açıklanacağını ifade etmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, bugün içerisinde açıklanacak. KPSS sınav sonuç sorgulama sayfası açıldıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü açıklanacak. 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasının erişime açılması ile adaylar sonuçları sorgulayabilecek.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.