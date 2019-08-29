KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

  • Bist 100
    96387.1
  • Dolar
    5,8285
  • Euro
    6,4586
  • Altın
    286,9960
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oğlunun ölümüne neden olan babaya, müebbet hapis istemi Oğlunun ölümüne neden olan babaya, müebbet hapis istemi
Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı Ankara'da yakalanan FETÖ'cü avukat, Kuleli Askeri Lisesi imamı çıktı
Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
Antalya'da sokak köpeği bıçaklanarak öldürüldü Antalya'da sokak köpeği bıçaklanarak öldürüldü
Fenerbahçe'de teknolojinin nimetleri kullanılıyor! Fenerbahçe'de teknolojinin nimetleri kullanılıyor!
İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı İngiliz basını, Mustafi'nin Fenerbahçe’ye gitmeyeceğini yazdı
Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu Adana'da 3 aylık bebek yatağında ölü bulundu
Adalet Bakanı Gül: İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar Adalet Bakanı Gül: İdam cezası parlamentonun vereceği bir karar
Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı Marsilya, Gustavo için 10 milyon euro talep edince görüşmeler tıkandı
Sosyal medya ve diziler çocukları şiddete itiyor Sosyal medya ve diziler çocukları şiddete itiyor
Fernandes, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi Fernandes, Beşiktaş'ın teklifini beğenmedi
Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB atama sonuç ekranı Özür grubu atama sonuçları ne zaman belli olacak? MEB atama sonuç ekranı
G.Saray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor G.Saray, Mojica transferiyle Finansal Fair Play engeline takılmamayı planlıyor
Turizmde rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak Turizmde rekorlar peş peşe kırıldı, hükümet harekete geçti: 33 adım birden atılacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kapalı Maraş'a ziyaret Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den kapalı Maraş'a ziyaret
Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı Temmuz ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Pencereden bakınca korkunç görüntüyle karşılaştı Pencereden bakınca korkunç görüntüyle karşılaştı
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz İran Genelkurmay Başkanı Bakıri: En bağımsız ülkeyiz
Ersun Yanal'ın istememesi üzerine Ben Arfa transferinden vazgeçildi Ersun Yanal'ın istememesi üzerine Ben Arfa transferinden vazgeçildi
Çocuğuma vuramazsınız' dedi, düğün evini birbirine kattı: 4 yaralı Çocuğuma vuramazsınız' dedi, düğün evini birbirine kattı: 4 yaralı
Maç oynanırken sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti Maç oynanırken sel vurdu! 7 kişi hayatını kaybetti
Küresel piyasalar yoğunlaşan bugünkü veri takvimine odaklandı Küresel piyasalar yoğunlaşan bugünkü veri takvimine odaklandı
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor
Çekirdeği kurutmak için çevre yolunun birer şeridini kapattılar Çekirdeği kurutmak için çevre yolunun birer şeridini kapattılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:57:40 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:07:56

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, bugün içerisinde açıklanacak. KPSS sınav sonuç sorgulama sayfası açıldıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde sonuçların bir an önce açıklanmasını isteyen adaylar sosyal medya hesaplarından sesini ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e duyurdu. Başkan Aygün, KPSS sonuçlarının daha önce belirtilen tarihte açıklanacağını ifade etmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, bugün içerisinde açıklanacak. KPSS sınav sonuç sorgulama sayfası açıldıktan sonra haberimizden erişim sağlanabilecek.

2019 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturum sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takviminde ilan edilmişti. Bu takvime göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü açıklanacak. 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasının erişime açılması ile adaylar sonuçları sorgulayabilecek.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. 

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
 

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ