28 Temmuz 2019 Pazar 13:10:25 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:24:24
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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