KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanacak KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı kapsamındaki ÖABT'ye ilişkin olarak adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

(AA)