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30 Temmuz 2019 Salı 16:46:30 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 16:47:43

KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS ÖABT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası

KPSS ÖABT sınavına giren adaylar soru ve cevapların yayınlanmasını merakla bekliyordu. Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM "2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)" hakkında açıklamada bulundu. Buna göre, KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı. 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar her testin belli bir kısmının soru ve cevaplarını görebilecek. KPSS ÖABT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası ve diğer detaylara haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor.

KPSS ÖABT sınavına giren adaylar heyecanla ÖABT soruları ve cevaplarının açıklanmasını bekliyordu. Adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM "2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)" hakkında açıklama yaptı. KPSS ÖABT soruları ve cevapları bugün itibari ile erişime açıldı. 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar her testin belli bir kısmının soru ve cevaplarını görebilecek. KPSS ÖABT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası ve diğer detaylara haberimiz içerisinden ulaşılabiliyor. 

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye ait olup, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME SAYFASI
 

KPSS ÖABT SINAVI NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini niteliyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu oluyor.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başladı. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te gerçekleşti.

KPSS ÖABT SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. 

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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