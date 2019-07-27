KPSS ÖABT sınavı yarın yapılacak! Sorular ve sonuçların açıklanacağı tarih ise...

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) son oturumu olan Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT ile son bulacak. Geçtiğimiz hafta alan bilgisi oturumlarını geride bırakan memur adayları, şimdi KPSS ÖABT sınavında ter dökecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS ÖABT 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖABT'de uygulanacak testlerde alanlara göre 120 ve 150 dakika süre verilecek. Adayların yanlarında, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

KPSS ÖABT'ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alacak. Adaylar, aday şifreleri ve TC No ile sisteme giriş yapacak.

ÖSYM tarafından uygulanacak ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 75'er soru yöneltilecek ve 150 dakika süre verilecek. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği testlerinde ise süre 120 dakika olacak.

KPSS AÖBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınavına girecek olan adaylar sınavda işaretledikleri soruların doğruluğunu teyit etmek için soruları ve cevap anahtarını sınav sonrası kontrol edecek. KPSS ÖABT sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıllara göre KPSS ÖABT sınavı sonrası sorular ve cevapların bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2019 KPSS AÖBT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.