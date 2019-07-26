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26 Temmuz 2019 Cuma 12:20:54 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:31:07

KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama sayfası açıldı!

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturum tarihi yaklaşıyor. Sınava girecek adaylar KPSS ÖABT sınavı ile ilgili detayları merak ediyor. Adaylar sınava nerede gireceklerini araştırıyor. Bu kapsamda arama motorlarında ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama sayfası aramaları yapılıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonların bilgisi sorgulama sayfasından görülebiliyor. Erişime açılan KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve KPSS ÖABT sınavı ile ilgili merak edilen diğer bilgileri haberimizde sizler için derledik.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturum tarihinin yaklaşması ile  KPSS ÖABT sınavı ile ilgili araştırmalar da yoğunlaştı. Adaylar arama motorlarında "KPSS ÖABT sınavı ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nereden, nasıl sorgulanır?" sorularının yanıtını aratıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarına girecek adayların sınava girecekleri bina ve salonların bilgisine sorgulama sayfasından erişim sağlanabiliyor. KPSS ÖABT sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebiliyor.

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini niteliyor. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunlu oluyor.

ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
 

KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45’te gerçekleşcek.
 
KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri sınav tarihine kısa bir süre kala tamamlanmıştı Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebiliyorlar. 

ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU 

ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabildi. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamadı.

1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği

NÜFUS CÜZDANI OLMAYANLAR

28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 28 Temmuz 2019 Pazar günü  07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-ÖABT başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-ÖABT Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

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