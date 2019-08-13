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13 Ağustos 2019 Salı 17:39:38 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 17:40:55

KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puanları nasıl hesaplanacak?

28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar arama motorlarında "KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puanları nasıl hesaplanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar 31 Temmuz'da 2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını görme şansına sahip olmuştu. Açıklanan cevap anahtarları doğrultusunda daha da heyecanlanan adaylar ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasını istiyor. 28 Temmuz'da KPSS oturumları ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirildi. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına girdiler.

28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Adaylar arama motorlarında "KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT puanları nasıl hesaplanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar 31 Temmuz'da 2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını görme şansına sahip olmuştu. Açıklanan cevap anahtarları doğrultusunda daha da heyecanlanan adaylar ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasını istiyor. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SNAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da KPSS oturumları ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirildi. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına girdiler. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS ÖABT PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. 

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. 

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

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