KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

  • Bist 100
    95696.2
  • Dolar
    5,7135
  • Euro
    6,3456
  • Altın
    275,2370
İstanbul
24 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak? BİLSEM kayıtları 2019 ne zaman yapılacak? BİLSEM kayıtları nasıl yapılacak?
Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı Teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 2'si ağır 3 askerimiz yaralandı
Gündemi sarsan orman memuru iddiası! Yangınları söndürmekte kullanılan karşı ateş yöntemi nedir? Gündemi sarsan orman memuru iddiası! Yangınları söndürmekte kullanılan karşı ateş yöntemi nedir?
Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi
Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı Ayakkabısına yerleştirdiği kamerayla gizli çekim yapan kişi tutuklandı
Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması Türk Eczacıları Birliğine rekabet soruşturması
AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir AK Partili Mehmet Muş: İP, CHP ve HDP'nin vagonu haline gelmiştir
Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'a kuvvetli yağış uyarısı
Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular: Kamil Koç satılıyor Rekabet Kurumu'na resmen başvurdular: Kamil Koç satılıyor
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı! BİLSEM mülakat sonuçları MEB sayfası
Alper Potuk yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı Alper Potuk yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı
Şenol Güneş "EN"lerini açıkladı: Sergen mi Rıdvan mı? Şenol Güneş "EN"lerini açıkladı: Sergen mi Rıdvan mı?
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü: Gül, Davutoğlu ve Babacan davet edilmedi
A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu! A101'de bu hafta neler var? A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu! A101'de bu hafta neler var?
Soygun sürüyor: Lahmacundan sonra şimdi de waffle Soygun sürüyor: Lahmacundan sonra şimdi de waffle
Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit! Adnan Oktar’ın avukatlarından itirafçı olacaklara baskı ve tehdit!
Çin'den ABD'ye: Bizimle iyi geçinin Çin'den ABD'ye: Bizimle iyi geçinin
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump ABD'de devrim olmuş gibi hareket ediyor
Suriye İnsan Hakları Ağı: Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının sorumluları yargılansın Suriye İnsan Hakları Ağı: Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının sorumluları yargılansın
Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden çatlağı Riyad ile Abu Dabi arasındaki Aden çatlağı
KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek? KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek?
TİKA gönüllüleri yardım malzemelerini Senegal'e ulaştırdı TİKA gönüllüleri yardım malzemelerini Senegal'e ulaştırdı
AB'den 'din ve inanç özgürlüğü' mesajı AB'den 'din ve inanç özgürlüğü' mesajı
Türk Eximbank'tan ihracata tam destek Türk Eximbank'tan ihracata tam destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:14:04 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:15:49

KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek?

KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. KPSS ÖABT puanları nasıl hesaplanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar 31 Temmuz'da 2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını görmüştü. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına girdiler. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih..

KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçları nereden öğrenilecek? sorularının yanıtı merak ediliyor. 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen KPSS ÖABT sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.   KPSS ÖABT puanları nasıl hesaplanacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. KPSS ÖABT sınavına giren adaylar 31 Temmuz'da 2019-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk kısmını görmüştü. Devlet kurumlarında öğretmen olmak isteyen adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve ÖABT oturumlarına girdiler. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? KPSS ÖABT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖABT SNAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

28 Temmuz'da ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilen KPSS oturumlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmuştu. ÖSYM takvimine göre KPSS ÖABT sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak. 29 Ağustos'tas sonuç sayfasının erişime açılması ile adaylar sonuçları sorgulayabilecek.

KPSS ÖABT PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. 

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır. 

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır. 

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği alanlarının ikisinde de sınava giren adaylara iki ayrı KPSSP121 puanı hesaplanacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ