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17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51:40 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:53:09

KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgelesi ne zaman yayınlanacak?

KPSS ÖABT ne zaman? KPSS ÖABT sınav giriş belgelesi ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtları tüm adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının ilk oturumu tamamlandı. . 14 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavının ardından, gözler A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına çevrilmiş durumda. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavına dair tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ÖSYM tarafınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının ilk oturumunu geride bıraktık. 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavının ardından, gözler A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarına çevrildi. KPSS adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu , saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.  Şimdi sıra A Grubu ve Öğretmenlik alan bilgisi sınavlarında. KPSS ÖABT hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. 

KPSS ÖABT NE ZAMAN? 
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? 
KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. KPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS A VE KPSS B NEDİR?

– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?
Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

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