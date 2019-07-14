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14 Temmuz 2019 Pazar 09:42:54 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:48:16

KPSS kaçta bitiyor? KPSS kaçta başlıyor, kaçta sona erecek?

KPSS kaçta bitiyor? KPSS kaçta başlıyor, kaçta sona erecek? soruları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sona eriyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün gerçekleştirilecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak. KPSS heyecanın yaşandığı bugünde KPSS hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. KPSS hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

KPSS kaçta bitiyor? KPSS kaçta başlıyor, kaçta sona erecek? soruları tüm KPSS'ye girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak. KPSS için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 644 bin 557 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 aday katılacak.

KPSS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA SONA ERECEK? 
Sınavın sabah oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür saat 10.15’te yapılacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Öğleden sonra 14.45’te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumuna katılacakların da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
Adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 29 Ağustos’ta açıklanacak sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

KPSS TÜM OTURUMLARIN SAATLERİ VE TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM’DEN UYARI!
14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavına (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 14 Temmuz 2019 tarihinde 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-KPSS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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