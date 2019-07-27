KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavı ne zaman? KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2019!

KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavı kaçta? 2019 KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları belli oldu mu? sorularının yanıtı araştırılıyor. Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorun oluyor. Bu kapsamda düzenlenecek KPSS ÖABT sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşecek. KPSS ÖABT sınavı saat 10:15'te yapılacak. Yarın yapılacak Beden Eğitimi Öğretmenliği sınavında adaylara 75 soru yöneltilecek.

KPSS BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2019 ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. KPSS Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları 2019 açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.



Beden Eğitimi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1) Alan Bilgisi Testi %80

a) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (%13)

b) İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji (%5)

c) Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (%4)

d) Egzersiz Fizyolojisi (%7)

e) Antrenman Bilgisi (%4)

f) Fiziksel Uygunluk (%5)

g) Egzersiz ve Beslenme (%3)

h) Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (%3)

i) Psikomotor Gelişim (%5)

j) Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (%3)

k) Beceri Öğrenimi (%5)

l) Atletizm (%4)

m) Takım Sporları (%8)

n) Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları (%4)

o) Jimnastik (%4)

ö) Eğitsel Oyunlar (%3)