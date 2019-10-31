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31 Ekim 2019 Perşembe 13:20:07 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:21:32

KPSS 2020 ne zaman? KPSS 2020 tarihi belli oldu mu?

KPSS 2020 tarihi merakla bekleniyor. Memur olmak isteyenler, bu sene gerçekleşecek KPSS sınavına girmek istiyor. KPSS 2020 ne zaman? KPSS 2020 tarihi belli oldu mu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS'ye hem önlisans hem lisans mezunları girebiliyor. KPSS sınav oturumları ayrı tarihlerde yapılıyor. Bu sene yapılacak KPSS sınavına hazırlanmaya başlayan adaylar sınava kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. KPSS'ye girecek adaylar heyecanla açıklanacak tarihi bekliyor. KPSS 2020 tarihi ile ilgili gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KPSS 2020 ne zaman? KPSS 2020 tarihi belli oldu mu? merak ediliyor. Memur olmak isteyenler, bu sene gerçekleşecek KPSS sınavına girmek istiyor.KPSS'ye girecek adaylar heyecanla açıklanacak tarihi bekliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS'ye hem önlisans hem lisans mezunları girebiliyor. KPSS sınav oturumları ayrı tarihlerde yapılıyor. Bu sene yapılacak KPSS sınavına hazırlanmaya başlayan adaylar sınava kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. 2020 KPSS tarihi ile ilgili gelişmeler haberimizde yer alıyor.

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
 

KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS 2020 sınav tarihi ile başvurularının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. KPSS 2020 tarihi ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz. ÖSYM 2019 yılı sınav takvimini 9 Kasım 2018 tarihinde yayınlamıştı.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. 

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine ais.osym.gov.tr T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59’da sona erecektir.

2019'DA KİMLER KPSS SINAVINA GİRDİ?

2019 yılı tek yıl olduğundan bu yıl içerisinde puanı B grubu atamalarında kullanılan KPSS Lisans sınavı ile, Ortaöğretim ve Önlisans grupları için KPSS gerçekleştirilmeyecektir. Bu durumda 2019 yılı içerisinde; 2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi, 2019 KPSS Lisans (A Grubu ve Öğretmenler için), 2019 KPSS Eğitim Bilimleri ile 2019 KPSS ÖABT gerçekleştirildi.

Her ne kadar 2019 yılında KPSS Lisans Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı gerçekleştirilecek olsa da 2019 yılında gerçekleştirilecek olan sınavlarla yalnızca A grubu kariyer mesleklere girmek isteyen adaylar katıldı. A grubu sınavında adayların puanlarının hesaplanabilmesi için genel kültür - genel yetenek testi de çözmeleri gerekti. Aynı şekilde öğretmen adaylarının da puan türlerinin hesaplanmasında genel kültür ve genel yetenek testleri yer alıyor. Bu nedenle onlar da bu oturuma katıldı.

2020'DE KPSS'YE KİMLER GİREBİLECEK?

- KPSS Lisans mezunları
- KPSS Önlisans mezunları
- KPSS Ortaöğretim mezunları

2018'de gerçekleştiriken KPSS Önlisans mezunları ve KPSS Ortaöğretim mezunları sınavlarının ardından yeterli puan alamayan adaylar ile iki senelik tercih periyodunda ataması gerçekleştirilmeyen adaylar yeniden bir şans elde edebilmek, daha iyi puanlar alabilmek için 2020'de uygulanacak KPSS sınavına girebilecek.

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