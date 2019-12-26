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26 Aralık 2019 Perşembe 14:38:15 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 14:40:12

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ekranı

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı farkı branşlarda toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla alım yapıyor. Sağlık Bakanlığı atamaları için tercihler 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Tercih yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ekranına haberimiz içerisinden erişim sağlanabiliyor...

KPSS 2019/7 atamaları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı farkı branşlarda toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapıyor. Atama için tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştiren adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları nereden sorgulanır? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

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KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.

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