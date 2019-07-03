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03 Temmuz 2019 12:35 | Çarşamba

KPSS 2019 sınav tarihleri! KPSS sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS 2019 sınav tarihleri tüm herkes tarafından araştırılıyor. KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının tarihi belli oldu. Geri sayımın devam ettiği KPSS'de sınav heyecanı şimdiden başladı. 15 Mayıs'ta sona eren KPSS başvurularının ardından sınav için bekleyiş sürüyor. Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 14 Temmuz 2019'da yapılacak. KPSS 2019 hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor

KPSS 2019 sınav tarihleri açıklandı. Sınav tarihlerinin açıklanması ile birlikte KPSS sınav yerleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı. 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik (2019-KPSS) , sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları için gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 14 Temmuz 2019'da yapılacak. KPSS 2019 sınav tarihleri ve KPSS sınavı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

KPSS 2019 SINAV TARİHLERİ! 
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİMBİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.

Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.  Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS NEDİR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, 

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

 

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