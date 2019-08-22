KPSS 2019 sınav sonuçların açıklanacağı tarih ne zaman? Sorusuna ÖSYM Başkanı'ndan yanıt geldi

2019 KPSS sınav sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adayların #kpsssınavsonuçları paylaşımları artmasıyla birlikte ÖSYM Başkanı, Halis Aygün konuya ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı, Halis Aygün'den gelen açıklama...

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.