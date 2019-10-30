Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi yayınlandı: Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

  • Bist 100
    99386.6
  • Dolar
    5,7338
  • Euro
    6,3688
  • Altın
    274,9250
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hüsniye Kaya: Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler Hüsniye Kaya: Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler
30 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? 30 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı?
Fetullah'ın oğlu Enes Kanter, Türkiye karşıtı tasarıya hayır diyen Ilhan Omar'ı hedef tahtasına oturttu Fetullah'ın oğlu Enes Kanter, Türkiye karşıtı tasarıya hayır diyen Ilhan Omar'ı hedef tahtasına oturttu
Rusya ve Mısır ortak tatbikatlara başladı Rusya ve Mısır ortak tatbikatlara başladı
Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya sert çıkış: Fransa sen önce bunun bedelini öde! Başkan Erdoğan'dan Fransa'ya sert çıkış: Fransa sen önce bunun bedelini öde!
Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir
Muş'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
MSB: Rus Asker Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır MSB: Rus Asker Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır
Sağlık Bakanı Koca: ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip ülkeyiz Sağlık Bakanı Koca: ABD'den sonra dünyada en çok dijital hastaneye sahip ülkeyiz
Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti
Japonya'dan kendilerini tazminata mahkum eden Güney Kore'ye tepki Japonya'dan kendilerini tazminata mahkum eden Güney Kore'ye tepki
Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi Türkiye'den dünyaya organ nakli eğitimi
Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir
Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi yayınlandı: Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi yayınlandı: Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'den Galatasaray'ı sevindirecek sözler: Belhanda'ya kapılarımız açık Montpellier Başkanı Laurent Nicollin'den Galatasaray'ı sevindirecek sözler: Belhanda'ya kapılarımız açık
Feyyaz Yiğit: Seyirci anlamadı diye bir şey yok, sen anlatamamışsındır Feyyaz Yiğit: Seyirci anlamadı diye bir şey yok, sen anlatamamışsındır
Chloe Loughnan'dan çok konuşulan aşk iddiaları hakkında ilk açıklama Chloe Loughnan'dan çok konuşulan aşk iddiaları hakkında ilk açıklama
Cenk Küpeli Demet Şener ne zaman evlendi? Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar? Cenk Küpeli Demet Şener ne zaman evlendi? Cenk Küpeli kimdir, ne iş yapar?
Ahmet Nur Çebi'den Tolga Zengin'e 'teknik ekibimize katıl' teklifi Ahmet Nur Çebi'den Tolga Zengin'e 'teknik ekibimize katıl' teklifi
Yönetmen Faysal Soysal: Türk sineması özellikle yeni yönetmenler açısından umut vaat ediyor Yönetmen Faysal Soysal: Türk sineması özellikle yeni yönetmenler açısından umut vaat ediyor
Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım! Kirli mesaja sosyal medyada tepki yağdı Zafer Arapkirli'den skandal paylaşım! Kirli mesaja sosyal medyada tepki yağdı
Ödül kazandıkları festivale bile gidemediler Ödül kazandıkları festivale bile gidemediler
Irak'ta kaos büyüyor Irak'ta kaos büyüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 14:49:36 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 14:51:10

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi yayınlandı: Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. ÖSYM, bugün Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. 09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor. İşte Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı sizlerle..

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi bugün ÖSYM tarafından yayınlandı. Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

DİKKAT!

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde sınava başvurusunu yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde belli olacak.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ