Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi yayınlandı: Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı

Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı adaylar tarafından araştırılıyor. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi bugün ÖSYM tarafından yayınlandı. Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için giriş belgeleri erişime açıldı. 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Kaymakamlık Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 30 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Kaymakamlık: İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

DİKKAT!

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Kaymakamlık Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.

Başvuruda; adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde sınava başvurusunu yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Kaymakamlık sınavı sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde belli olacak.