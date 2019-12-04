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04 Aralık 2019 Çarşamba 10:13:30 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:14:58

Kaymakamlık sınav sonuçları ve cevap kağıtları açıklandı! Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

Kaymakamlık sınav sonuçları, adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. 09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar 3 Aralık'ta adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 32 ve 55 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği bilgisi de yer aldı..

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2019-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar 3 Aralık'ta adayların erişimine açıldı.  2019-Kaymakamlık sınavına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, Alan Bilgisi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 32 ve 55 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KAYMAKAMLIK CEVAP KAĞITLARI AÇIKLANDI

09 Kasım 2019 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

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