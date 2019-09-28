Yeni sistem ile bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma olanağı sağlıyor. İlk dönemin ortasında bir tane ve ikinci dönemin ortasında da bir tane olmak üzere belirlenen ara tatillerin tarihleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kasımda okul tatili ne zaman? Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2019 ve 2020 ara tatil günleri haberimizde yer alıyor. İşte okul yarı yıl ve ara tatil tarihleri..

KASIMDA OKUL TATİLİ NE ZAMAN?

İlk ara tatil Kasım'da olacak. Okul ilk ara tatilie 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. Öğrenciler Cuma günü son derslerine girecek dolayısı ile tatillerine haftasonlarına denk gelen 16-17 ve 23-24 Kasım tarihleri de dahil olacak.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihler arasında öğrenciler yarı yıl tatilinde olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.